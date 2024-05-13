7 إجراءات رسمية في قناة السويس لاحتواء أزمة الملاحة بالبحر الأحمر

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن حزمة من الإجراءات بسبب عدد من الاجتماعات التى عُقدت مؤخرا بشأن الأحداث الجارية التى أثرت على حركة الملاحة في البحر الأحمر.

مؤكدا أن قناة السويس آمن ممر ملاحي وليس له بديل على مستوى العالم، وأن الأمر يتعلق بالأحداث وليس بالقناة من قريب أو بعيد.

وأضاف ربيع خلال كلمته فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:" نتائج الاجتماعات أكدت أن الأزمة أمنية في المقام الأول وليست اقتصادية، والتأكيد على أن قناة السويس مفتوحة للملاحة البحرية، عدم وجود بديل مستدام لقناة السويس، اضطراب سلاسل الإمداد عبر رأس الرجاء الصالح بسبب طول الرحلة ، وعدم وجود خدمات ملاحية ولوجيستية ، وسوء الأحوال الجومائية.

و قال ربيع:" أثر الأزمة على سوق النقل البحري، ارتفاع النوالين للسفن المتوجهة لموانئ البحر الأحمر حتى وصلت 6800 دولار / حاوية بالمقارنة بنحو 750 دولار / حاوية قبل الأزمة، ارتفاع تكاليف وقود السفن نتيجة طول الرحلة حول رأس الرجاء الصالح مما قد يؤدى لارتفاع أسعار السلع وينذر بموجة تضخم عالمية، ارتفاع النوالين من الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا وصلت حوالي 2500 دولار | حاوية من 740 دولار / حاوية، ارتفاع التأمين على السفن بنسبة تصل إلى 10 أضعاف من 0.05% إلى 0.5% من قيمة السفينة، الخطوط الملاحية فرضت رسوم إضافية لمخاطر الطوارئ تصل إلى 2500 دولار / حاوية.

ولفت ربيع، إلى عدد من الإجراءات التى اتخذتها القناة جراء نتيجة هذه الاجتماعات والتعامل مع الأزمة فى الملاحة، بداية من خدمة إصلاح وصيانة السفن، خدمة تغيير الأطقم البحرية، خدمة الإنقاذ البحري، خدمة الإسعاف البحري، خدمة التزويد بوقود السفن، خدمة التزويد بالمؤن الغذائية والمياه، جمع وإعادة تدوير المخلفات.