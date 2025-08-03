سعر الدولار الآن قبل بداية تعاملات الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن .. ثبت سعر الدولار اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 قبل بداية تعاملات البنوك، على آخر تحديث لـ سعر صرف الدولار، إذ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي منذ بداية التعاملات الختامية وحتى الآن نحو 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع.

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