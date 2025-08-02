سعر الدولار مساء اليوم 2-8-2025

شهد سعر الدولار تحركا محدودا مع نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 2-8-2025 داخل السوق المصرية الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تداولات اليوم بشكل محدود لم يجاوز حاجز القرش الواحد ارتفاعا علي مستوي البنوك.

إجازة البنوك

قبل يومين اعلن البنك المركزي المصري عن تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من مساء الخميس الماضي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصري كل جمعة وسبت من كل أسبوع.

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في الجهاز المصرفي في آخر تداول نحو 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع.

سعر البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر اليوم

سجل اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.58 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.6 جنيه للشراء و 48.7 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد،قناة السويس، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، البركة، التجاري الدولي CIB"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.61 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك أمام الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع في بنوك "العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، القاهرة، ميد بنك،فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي،الأهلي الكويتي، مصر، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، الأهلي المصري".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.7 جنيه للشراء و 48.8 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل ثالث أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.67 جنيه للشراء و 48.77 جنيه للبيع في بنك نكست.