«أبو مسلم»: «بيكهام» سيحجز مقعده في التشكيل الأساسي للأهلي

أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق أن خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على ثنائي قلب الدفاع في الموسم المقبل قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز.



وقال أحمد أبو مسلم، نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع محمد فاروق: "أحمد رمضان بيكهام يقدّم مستوى فنيًا رائعًا مع فريق الأهلي منذ بطولة كأس العالم للأندية ويستحق المشاركة بشكل أساسي في الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن أحمد رمضان بيكهام سيحجز مقعده في التشكيل الأساسي للأهلي في الموسم المقبل بجوار ياسر إبراهيم في خط الدفاع.