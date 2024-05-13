السيسي: المشروعات اللي بتاخد 200 سنة إحنا بنعملها في 3 أو 4 سنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مخلفات المدابغ عبء على البيئة، ولها أثر بيئي سيئ، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك صناعات تعتمد على مخلفات المدابغ، ولكن لها تكلفة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أنه يمكن أن يتم إنتاج مصانع لإدارة مخلفات المدابغ، مؤكدا أن القطاع الخاص ومشاركته مهمة جدا، من حيث الإنتاجية والكفاءة.

إنجاز المشروعات بأوقات قياسية

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “المشروعات اللي بتتعمل في 200 سنة إحنا بنعملها في 3 أو 4 سنين، واللي عملناه من مشروعات كان لازم يتم”.