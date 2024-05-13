السيسي: الهدف من إنشاء شبكة الطرق خدمة مشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عندما قمت بعمل طريق الضبعة، وعدد من الطرق الأخرى، وعملت على توسيع عدد الحارات، “الناس كانت فاكرة إننا عملنا الطرق دي عشان الساحل، ولكن من أجل مشروع مستقبل مصر، كان لا بد من وجود شبكة طرق تخدّم عليه”.

وقال السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن تكلفة استثماراتنا لتحقيق التنمية الزراعية عالية جدا، مؤكدا أننا شققنا الترع وأنشأنا محطات الكهرباء وشبكة الطرق لتوصيل المياه للمكان المراد زراعته وبعد ذلك تجهيز الأرض.

مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الهدف من إنشاء شبكة الطرق خدمة مشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدا أن تطوير نظم الري والزراعة كان ضرورة لتحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا المائية.