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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يجب تطوير نظم الري.. الرئيس السيسي: المياه مش متوفرة فى مصر بالبساطة دي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه إلى المصريين، قائلا: “مشروع الدلتا الجديدة خلينا مسار العمل فيه بالطريقة دي مع الوضع فى الاعتبار أن القطاع الخاص ومشاركته مهم جدا لأنه إدارته للمشاريع إدارة متقدمة وناجحة جدا وكفاءة الأداء تكون محل اعتبار”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: “لما جينا نتكلم عن الأراضي الموجودة هنا وإننا نجهزها من أجل أن تنتج فى مجال الزراعة.. فإن المياه الجوفية كان السيطرة عليها قابلنا بها تحدي.. وهو أن الاستخدام لا يكون جاهل وتخدم أكبر وقت ممكن للإنتاج الزراعي”.

تطوير نظم الري والزراعة

وتابع الرئيس السيسي: “المياه لدينا فى مصر مش متوفرة بالبساطة دي .. ولو عايزين نستفيد استفادة حقيقية من كل نقطة مياه يجب أن نظم الرى والزراعة تتطور جدا”.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي موسم الحصاد مشروع مستقبل مصر

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