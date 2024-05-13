الرئيس: نتحمل 10 مليارات دولار سنويا إنفاقا على ضيوف مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب الحفاظ على كل نقطة مياه، ويتم تطوير نظم الري، وأنه من الممكن أن يتم الحصول على مياه صرف زراعي، وعمل محطات لها لتكون مهيأة للري.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن المياه المعالجة يكون لها استخدامات، ويتم استخدامها في ري بعض الزراعات وليست كل الزراعات، بسبب الملوحة الموجودة في المياه.

وفرة المياه تحدي كبير

ولفت الرئيس أن وفرة المياه يعتبر تحدي كبير، وأنه رغم عدد سكان مصر البالغ 106 ملايين مواطن، وهناك 9 ملايين ضيوف، وأن العبء المالي 10 مليارات دولار تتحملهم الدولة للضيوف، وأن رئيس الحكومة صرح بهذا الأمر وكان هناك تعليقات على القيمة، وقالوا أنها كبيرة..

وتابع الرئيس السيسي، أنه إذا تم حساب ما ينفق على الضيوف سيكون أكثر من 10 مليارات دولار.