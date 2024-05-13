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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس: نتحمل 10 مليارات دولار سنويا إنفاقا على ضيوف مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب الحفاظ على كل نقطة مياه، ويتم تطوير نظم الري، وأنه من الممكن أن يتم الحصول على مياه صرف زراعي، وعمل محطات لها لتكون مهيأة للري. 

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن المياه المعالجة يكون لها استخدامات، ويتم استخدامها في ري بعض الزراعات وليست كل الزراعات، بسبب الملوحة الموجودة في المياه.  

وفرة المياه تحدي كبير

ولفت الرئيس أن وفرة المياه يعتبر تحدي كبير، وأنه رغم عدد سكان مصر البالغ 106 ملايين مواطن، وهناك 9 ملايين ضيوف، وأن العبء المالي  10 مليارات دولار تتحملهم الدولة للضيوف، وأن رئيس الحكومة صرح بهذا الأمر وكان هناك تعليقات على القيمة، وقالوا أنها كبيرة..

وتابع الرئيس السيسي، أنه إذا تم حساب ما ينفق على الضيوف سيكون أكثر من 10 مليارات دولار.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي نظم الرى مياه صرف زراعى موسم الحصاد مستقبل مصر للتنمية المستدامة

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