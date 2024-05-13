شاركني فى حرصي على المياه.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للمستثمرين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “بقوله للمستثمرين أنت هتبقي مستعد أنك تخش فى زراعات تكلفة البنية الأساسية بتاعتها يمكن تكون غالية شوية بس شاركني فى حرصي على المياه”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بإفتتاح المرحلة الأولي من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: “ لما اخترنا المكان فى عمل مشروعات بالمنيا وبني سويف لما يبقي فيها 60 ألف فدان ، فهذا يعود بالنفع للأيدي العاملة للناس أهل البلد”.

أهمية فرص العمل

وتابع الرئيس السيسي: “انا بعتبر من ضمن الأرباح كدولة هو التوظيف.. وإني أعمل مشروع ويكسب مكسب ليس بكثير بس يشغل عمالة كثيرة بعتبر هذا ربح وهذا بعتبره مكسب مالي لأني من المفترض كدولة أوفر فرص عمل".