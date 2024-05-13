الرئيس السيسي: المياه تحد كبير أمامنا لأن حصتنا ثابتة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن: “الـ2 مليون فدان فى الدلتا الجديدة في 3 محافظات كبار وهذا رقم كبير أوى.. ومن أجل هذا كان لابد أن البنية الأساسية التي تقوم بها هي الدولة من أجل أن تقوم بتخطيط وتنفيذ مركزي”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولي من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: “المياه بالنسبة لنا تحدي كبير جدا لأن المياه اللي بتجيلنا مياه ثابتة ولا تزيد.. وتزيد بمعالجة مياه صرف زراعي بشكل متقدم جدا”.

ملوحة المياه والزراعات

وتابع الرئيس السيسي: “يتبقي أن كل نقطة مياه درجة ملوحتها مناسبة لكل زراعة خسارة عليا لما تهدر مني فى زراعات أقدر أزرع بيها بحجم مياه أقل”.