السيسي: التصنيع الزراعي يعظم الاستفادة من المحاصيل ويزيد أرباحها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المياه تصل لـ الأراضي بعد المرور بـ 150 كيلو متر سواء كانت قادمة من مدينة الحمام أو من رشيد، والدولة تتحمل الكثير من الأموال من أجل أن يتم زراعة الأراضي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الحفاظ على المياه أمر غاية في الأهمية، وأن كمية المياه التي تحصل عليها مصر محددة.

ولفت إلى أنه يجب الاستفادة من جميع الزراعات، موضحًا" على سبيل المثال القصب، هناك من يحصل عليه لتناول مشروب القصب فقط، ولكن من الممكن أن يتم الاستفادة منه أكثر، فمن الممكن أن يستخدم في الورق و الأعلاف".

وأشار إلى أن التصنيع الزراعي يعظم الاستفادة من المحاصيل الزراعية ويزيد أرباحها.