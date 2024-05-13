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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي : لو فيه ميه كنا زرعنا 100 مليون فدان

السيسي
السيسي

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المياه تمثل تحديا كبيرا لنا ونعمل على مواجهة تلك التحديات ولكن بتكلفة عالية، موضحًا أن عمل محطات المياه يكلف الكثير.  

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أننا في حاجة لزيادة الإنتاج الزراعي، والعمل على الحصول على أعلى إنتاج زراعي بأقل كمية مياه.

100 مليون فدان

ولفت السيسي أن كميات المياه التي تدخل مصر محددة، وأن الدولة إذا كان بها مياه كانت الحكومة قامت باستصلاح 100 مليون فدان، فمشكلة وفرة المياه كبيرة.

وأشار إلى أن ري الأرض بالغمر يستهلك كميات مياه كثيرة، ولكن لا يكلف المزارع أي شيء.  

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المياة محطات المياة مستقبل مصر للتنمية المستدامة الانتاج الزراعي

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