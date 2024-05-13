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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرئيس التنفيذي لتحديث الصناعة تستعرض أهم ملفات المركز لدعم وتطوير القطاعات

صدى البلد

قالت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن المركز عمل على عدد من الملفات المتخصصة خلال العام الماضي لدعم وتنمية الصناعة الوطنية من خلال إطلاق عدد من الخدمات والبرامج المتخصصة في العديد من القطاعات الصناعية.


وأوضحت دعاء سليمة خلال كلمتها في جلسة بعنوان "البيئة الاستثمارية للصناعة في مصر" خلال مؤتمر "الاستثمار.. الصناعة.. التصدير.. المثلث الذهبي" أنه من أهم هذه الملفات كان ملف تمكين التصنيع المحلي لزيادة المكون المحلي في الصناعات الوطنية المصرية مما يزيد تنافسية المنتجات ويساهم في زيادة حجم الصادرات.

وأشارت  دعاء سليمة إلى أن مركز تحديث الصناعة عمل على اقامة عدد من المعارض السلبية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعرض المنتجات المستوردة للبحث عن مثيلتها التي يمكن تصنيعها محليا من خلال جمع البيانات اللازمة لها، وتم التعاون مع عدد من الأكاديميات والمراكز المتخصصة للعمل على ملف التصميم الصناعي لتقديمها للصناعات الصغيرة والمتوسطة لبدء الانتاج الفعلي المنتجات المطلوبة من قبل الشركات المستوردة.


وتحدثت دعاء سليمة عن ضرورة تقديم خدمات تخصصية في القطاعات الصناعية المختلفة لتتوافق الشركات مع الاشتراطات العالمية، وقالت إنه تم انشاء ادارة جديدة تحت مسمى "التحول الرقمي والابتكار" لتتوافق مع التقدم التكنولوجي الهائل حول العالم من أجل مواكبة هذا التقدم للتعاون مع الدول الاوروبية في العديد من الملفات الصناعية المختلفة.

كما تناولت دعاء سليمة مشروع نظم الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة ضمن برنامج الاقتصاد الاخضر للعمل على المشروعات الخضراء التي تساهم في الحفاظ على البيئة.

وأكدت دعاء سليمة أن مصر لديها قاعدة صناعية قوية للغاية، وتم العمل على التحليلات على مستوى القطاعات وتم التوصل إلى ان قطاع الحاصلات الزراعية كان على رأس القطاعات وتم العمل مع وزارة التنمية المحلية لتطوير ١٢ تكتل صناعي في صعيد مصر ، وتم التوقيع على مشروع متخصص مع الوكالة الالمانية للتنمية giz لتنمية عدد من التكتلات في ٣ محافظات مصرية.

الاقتصاد الاخضر البيئة الاستثمارية البرامج المتخصصة الانتاج الفعلى التقدم التكنولوجي الهائل التحول الرقمي الحاصلات الزراعية

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