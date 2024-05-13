وزير الري: محطة المحسمة تروي 40 ألف فدان في سيناء

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن محطمة المحسمة طاقتها تقدر بـ مليون متر مكعب وتمر تحت قناة السويس لري ما يزيد على 40 ألف فدان فى سيناء".

وأضاف خلال كلمته اليوم بافتتاح المرحلة الأولي من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن تلك المحطة تعتبر بها مسارات وكباري ومحطات رفع ومنظومة متكاملة، موضحا أنه يعتبر مشروع عملاق.

وتابع: “محطة الدلتا الجديدة والمسار الناقل الذى ينقل المياه لو هناك مشروع آخر ينافسه يكون السد العالي .. وهو مشروع ضخم جدا وله العديد من المنشآت وأشكر القوات المسلحة ووزارة الدفاع للمجهود العظيم حياله”.