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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عدلي منصور- جامعة الدول| هيئة الأنفاق: تشغيل الخط الثالث للمترو بعد غدٍ

طارق جويلي
طارق جويلي

قال اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن بداية تشغيل الخط الثالث للمترو يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 مايو، حيث يبدأ من عدلي منصور مرورا بروكسي مصر الجديدة والعباسية والعتبة ومحطة ناصر والزمالك والكيت كات، ومنها يتفرع شمالا إلى إمبابة وجامعة الدول العربية ، وسأل  النواب: "لو عايز أروح العاصمة الإدارية هدفع كام؟".

و عقب  رئيس الهيئة: "من التحرير إلى عدلي منصور 10 جنيهات ومن عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية "القطار الكهربائي الخفيف" 15 جنيه، وهذا يعني إجمالي التكلفة 25 جنيه".

وكشف عن أن مشروع مونوريل الغرب وشرق النيل بطول ١٠٠ كيلو.. وتشمل المرحلة الأولى ١٧ محطة والقطار الكهربائي في المرحلة التالتة داخل العاصمة ويشمل الكاتدرائية والكيان العسكري والمدينة الرياضية وحتى محطة العاصمة، فيما المرحلة الرابعة يصل فيها المترو إلى العاشر من رمضان، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ المرحلتين حاليا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2024/2025.

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أن المرحلة الخامسة هي القطار الكهربائي الخفيف، ويصل إلى المدينة الصناعية في العاصمة الإدارية الجديدة، منوها بأن هناك مرحلة تدرس حاليا ليكون هناك امتداد من محطة الحافلات حتى مطار العاصمة.

وأشار إلى الخط السادس والذى يبدأ من المرج ويصل إلى المعادي عبر القطار الكهربائي.

و سأل  النائب عبد المنعم إمام عن نصيب التجمع الخامس. فيما رد رئيس الهيئة القومية للأنفاق: "المنورويل سيصل إلى التجمع.. الخط الأربع المرحلة الثانية داخل التجمع من عند كلية الشرطة.. والخط السادس أضيف له بحيث يكون من المعادي ويقطع الطريق الاوسطي مع النرجس".

و بخصوص  القطار السريع، أشار إلى أنه ممر موازي لقناة السويس، لخدمة الموانئ الصناعية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وربك موانئ البحر الأحمر بالأبيض، لافتا إلى أن القطار السريع يتم تنفيذه على طول 2000 كيلو متر وشغالين في الخط الأول والثاني.

عدلي منصور الخط الثالث للمترو العاصمة الادارية جامعة الدول العربية الكاتدرائية

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