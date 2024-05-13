سعر إطلالة روبي في أحدث ظهور يثير ضجة| رقم صادم

حرصت الفنانة روبي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.

ظهرت روبي في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت فستانا قصيرا ذا أكمام مكشوفة، واتسم بالقماش الجينز الذي منحها إطلالة عصرية بسيطة وغير مبالغ فيها.

وحمل فستان روبي في آخر حفلاتها توقيع علامة alexis danni، فيما بلغ سعره 420 دولار أمريكي و نسقت معه حذاء مسطحا من ماركة golden goose، وكان سعره 501 يورو مما أثار الدهشة بين متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت روبي على خصلات شعرها القصير المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

