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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أنهار خضراء في قلب الصحراء.. مستقبل مصر: قاطرة تحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة

صدى البلد

تتبني الدولة مؤخرا منذ قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي،  العديد من المشروعات القومية للنهوض بالقطاع الزراعي،  ولعل أبرزها مشروع مستقبل مصر ، والذي تم افتتاحه فى عام 2017 ، ويستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد ، كما يهدف أيضا إلي خلق العديد من فرص العمل للشباب. 

 

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين، افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، والذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة الجديدة.

قاطرة مصر الزراعية 

 

ويعد مشروع “مستقبل مصر” للزراعة المستدامة قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم “الحصاد”: “إنفاقنا في مشروع مستقبل مصر ضروري لتحقيق التنمية الزراعية”.

 

إنشاء شبكة طرق

 

وأكد الرئيس أن الهدف من إنشاء شبكة الطرق هو خدمة مشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشددًا على أن تكلفة استثماراتنا لتحقيق التنمية الزراعية عالية جدًا.

وتابع الرئيس قائلا: ” تطوير نظم الري والزراعة ضرورة لتحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا المائية”.
 

مشروع رائد 

 

وفى هذا الصدد ، يقول الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير،  إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، مشروع رائد يعمل على توسيع الرقعة الزراعية في مصر ويضاف إليها مليون فدان أخرى "مساحة مشروع الدلتا الجديد"، وهذا يعد إنجازًا غير مسبوق في مجال الزراعة في مصر.

أهم التحديات

 

وأضاف "القرش" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن من أهم التحديات التى كانت تواجه مشروع مستقبل مصر هو توفير المياه وتوصيلها إلي المشروع ، وكذلك بناء شبكة طرق ومدقات لسهولة الوصول للمشروع ونقل البضائع بسهولة، وهذا مانجحت فيه القيادة السياسية جاهدة منذ بداية إنشاء المشروع، حيث بناء محور الضبعة ربط المنطقة بالأسواق الرئيسية في القاهرة، والموانئ الرئيسية في الساحل الشمالي والسخنة. 

 

أهم محاصيل المشروع

 

وأوضح "متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير" أنه يتم زراعة جميع أنواع المحاصيل فى مشروع مستقبل مصر،  ولكن الاهتمام الأكبر يتجه نحو زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح لما له أهمية كبيرة لدى الشعب المصري. 
 

التصنيع الزراعي

 

وأكد أنه من المستهدف زراعته فى المشروع يقرب من 4.5 مليون فدان فى مشروع مستقبل مصر، مشيرا إلي أن الهدف من المشروع ليس الزراعة فقط ولكن أيضا التصنيع الزراعي لما له من قيمة مضافة، حيث يشمل منطقتين صناعيتين أولى المناطق الصناعية للدلتا الجديدة: على مساحة ١٠٠٠ فدان.
 

الثروة الحيوانية 

 

وأوضح الدكتور محمد القرش كما يشمل مشروع مستقبل مصر إنشاء مزارع للإنتاج الحيواني على مراحل تنفيذية لتحقيق هدف الإكتفاء الذاتي من اللحوم وسد احتياج السوق المحلي.
 

ولفت إلي أن قطاع التنمية الزراعية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، وأثره في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة. 

مستقبل مصر السيسي المشروعات القومية الزراعة متحدث وزارة الزراعة وزارة الزراعة

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