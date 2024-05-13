بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الصفا بالمنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي جنوب كمين الصفا وأسفر عن عدد من المصابين وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.



انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من عايدة. ري. ش 26 سنة وهناء. ص. ن 38 سنة وألفت. ج. ف 33 سنة وفايزة. ا. ح 60 سنة وحنان. ي. غ 30 سنة مقيمات بمحافظة أسيوط بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة وما بعد الارتجاج وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.