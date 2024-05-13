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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه بتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء

صدى البلد

وجه محافظ المنيا أسامة القاضي، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة العمل بملفات التصالح على مخالفات البناء من خلال الشبابيك التي تم تخصيصها بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، وتذليل العقبات وتقديم جميع سبل الدعم للتيسير على المواطنين، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهود لسرعة إنهاء الإجراءات، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.


جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ، اليوم الاثنين، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، ووكلاء وزارات الإسكان والزراعة، وأعضاء لجان البت وأمانتها الفنية، ومديري الإدارات الزراعية، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ونواب رؤساء الوحدات المحلية المسئولين عن ملف التصالح.


وأشار المحافظ إلى أن جميع الأجهزة المحلية بالمحافظة تعمل على تفعيل قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، وبمتابعة مستمرة من وزير التنمية المحلية هشام آمنة في هذا الشأن.


في سياق آخر، نظمت مديرية الصحة بالمحافظة قافلة طبية علاجية اليوم بقرية تل العمارنة بمركز ديرمواس تستمر لمدة يومين متتاليين ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

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