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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 10 أشخاص في تصادم ربع نقل وميكروباص بإحدى قرى المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 10 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخري ميكروباص بطريق إحدى القرى بمركز المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل واخري ميكروباص بطريق إحدى قرى مركز المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات. 

الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقى العلاج اللازم لتصالح في مخالفات البناء نقل وميكروباص كسور متفرقة سيارة ربع نقل

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