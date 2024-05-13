113 مليون جنيه أرباح الحديد والصلب للمناجم خلال 9 أشهر

كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 16%، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري 2023/2024.

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أنها سجلت أرباح بعد الضرائب بلغت 113.255 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2024، مقابل 97.76 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وسجّلت شركة الحديد للمناجم والمحاجر، إيرادات بقيمة 252.579 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 217.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

مؤشرات نصف سنوية

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر سجّلت صافي ربح بلغ 73.77 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 69.5 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 166.61 مليون جنيه، مقابل 152.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وفي يناير 2021، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.