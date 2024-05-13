حسام حسن غاضبا: معسكر إعداد المنتخب يودينا مركز شباب مش كأس عالم

انتقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فكرة الاعتماد علي معسكر 4 أيام للمنتخب قبل تصفيات كأس العالم 2026، قائلا:" معسكر إعداد للمنتخب ٤ أو ٥ أيام ده يودينا مركز شباب مش كأس عالم.

وكان قد طلب حسن مد معسكر المنتخب وأخذ 4 أيام قبل فترة التوقف الدولي وهو ما قوبل بالرفض من جانب النادي الأهلي.

وتابع:"كل ما اطلبه هو 4 أيام فقط عن الأجندة الدولية، الأندية تطالب بتأجيل المباريات المحلية لانها في مهمة قومية من وجهة نظرهم، هل مهمة منتخب مصر أيضا قومية أم لا؟ اعتقد انها قومية لأن اسمه منتخب مصر القومي".

أعرب حسام حسن، مدير المنتخب الوطني، عن ضرورة تحديث وتجديد صفوف المنتخب في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الاعتماد يجب أن يكون فقط على اللاعبين الجاهزين.

يستعد منتخب مصر في الفترة القادمة لمواجهتين هامتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

من المقرر أن تُقام مباراة بوركينا فاسو في القاهرة يوم 6 يونيو، بينما ستُجرى مواجهة غينيا بيساو خارج القاهرة يوم 10 يونيو.