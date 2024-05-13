شركات أسوان : منتج السياحة العلاجية يحتاج لخطط طويلة وقصيرة الأجل

قال عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان، أن السياحة العلاجية منتج هام ويأتي على رأس السياحة في مصر، وعلينا وضع خطط طويلة وقصيرة المدى لتطويرة لتحصد مصر شريحتها المناسبة من الأرقام التي قدرت وفقاً لجمعية السياحة العلاجية بـ حوالي 14 مليون نسمة في العالم يعبرون حدود بلدانهم الوطنية ويسافرون إلى وجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية .

أكد عبدالهادى في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن مصر لديها مميزات وموارد عديدها لتربع هذا المنتج على عرش السياحة الدولية مابين مقاصد طبيعية للاستشفاء أبرزها عيون سيوة ومابين أطباء على قدر عالى من الكفاءة المهنية .

أشار رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، إلى بلوغ حجم السوق العالمية لسياحة الاستشفاء 814.6 مليار دولار عام 2022 ، وهنا هذا المنطلق علينا تحليل تلك الأرقام بدقة لاستقطاب أكبر شريحة نقدم لها خدمات السياحة العلاجية ، لافتا أن السوق الأفريقي يحتاج منا المزيد في هذا الملف.

يذكر أنه أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً سلط من خلاله الضوء على اتجاهات صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية، وحجم سوق هذه الصناعة، وأشهر مقاصد السياحة العلاجية عالمياً ومحلياً، والفوائد والتحديات والمخاطر المرتبطة بهذا النوع من السياحة، وأبرز التقنيات التكنولوجية الحديثة المتعلقة به، وسبل تعزيز السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر.