بناء على طلب الأخير.. اجتماع روسي سوداني عاجل لبحث إنهاء الحرب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، بحث مع سفير السودان لدى موسكو محمد سراج سبل تسوية الأزمة العسكرية والسياسية في السودان.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان له، إن الجانبين أجريا تبادلا شاملا لوجهات النظر حول قضايا تسوية الأزمة العسكرية والسياسية في السودان، مع التركيز على ضرورة ضمان وحدة البلاد وسيادته وسلامة أراضيه".

وأضافت الوزارة أن الطرفين ناقشا مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط.

ووفقا لوزارة الخارجية الروسية، فإن الاجتماع عقد بناء على طلب السودان.