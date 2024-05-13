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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باستقباله وزير خارجيته.. أبو الغيط يؤكد استمرار جهود الجامعة العربية لاستعادة استقرار السودان

أبو الغيط يستقبل
أبو الغيط يستقبل وزير خارجية السودان

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم الوزير حسين عوض وزير خارجية جمهورية السودان، على هامش القمة العربية في المنامة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي للأمين العام أن الوزير حسين عوض نقل إلى أبو الغيط تحيات الفريق الأول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وتقديره لمواقف الجامعة العربية في دعم السلام والاستقرار في السودان، معرباً كذلك عن الأهمية الخاصة التي يوليها السودان لدور الجامعة العربية في دعم التوافق الوطني.

وأشار رشدي إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أعاد التأكيد على محددات التحرك العربي لعلاج الأزمة السودانية على المستويين السياسي والإنساني والقائمة على دعم التوصل إلى وقف اطلاق نار مستدام وشامل ومضاعفة جهود تحقيق وفاق وطني شامل، والعمل على منع انهيار المؤسسات القومية السودانية، وانقاذ الأمن الغذائي للسودانيين.

واستعرض الجانبان التقارير المختلفة المتعلقة بهشاشة الأوضاع الإنسانية في الفاشر، وأعرب أبو الغيط عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات في الفاشر في شمال دارفور وما يشكله ذلك من تهديد خطير  لحياة مئات الآلاف من المحاصرين في المدينة، داعياً إلى وقف فوري لأشكال التصعيد وسرعة التوصل إلى اتفاق شامل ودائم لوقف اطلاق النار في كافة مناطق السودان.


وأوضح رشدي أن الأمين العام للجامعة العربية تلقى خطابات من عدد من منظمات المجتمع المدني السودانية تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في ربوع السودان وما اعتبرته جرائم ممنهجة ترقى إلى الإبادة الجماعية في بعض مناطق دارفور.

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