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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. حصول مصري على لقب صيدلي كندا 2024

الدكتور شريف حنفي
الدكتور شريف حنفي محمود الحاصل على لقب صيدلي كندا لعام 2024

علق الدكتور شريف حنفي محمود الحاصل على لقب صيدلي كندا لعام 2024 ، قائلا :" أنا مسافر بقالي 20 عاما وأتمنى لو أقدر أتواصل مع الصحة المصرية وأساعد في أي أمر ".

 

وتابع الدكتور شريف حنفي محمود ، خلال مكالمة عبر " زووم " ، لبرنامج " مع خيري " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أنه يقوم بعمل عدد من " البرزنتيشن" في بعض الجامعات المصرية ، مردفا :" حصلت على بكالوريوس الصيدلة من جامعة عين شمس وحصلت على الماجستير منها ".

وأردف :  حصلت على الدكتوراه من كندا تخصص " حركية الدواء وكيفية امتصاصه بالجسم ".

وأشار : اعمل صيدلي اكلينيكي في الرعاية المركزة للمخ والاعصاب .

جامعة عين شمس صيدلي إكلينيكي الرعاية المركزة كندا

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