شاهد.. حصول مصري على لقب صيدلي كندا 2024

علق الدكتور شريف حنفي محمود الحاصل على لقب صيدلي كندا لعام 2024 ، قائلا :" أنا مسافر بقالي 20 عاما وأتمنى لو أقدر أتواصل مع الصحة المصرية وأساعد في أي أمر ".

وتابع الدكتور شريف حنفي محمود ، خلال مكالمة عبر " زووم " ، لبرنامج " مع خيري " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أنه يقوم بعمل عدد من " البرزنتيشن" في بعض الجامعات المصرية ، مردفا :" حصلت على بكالوريوس الصيدلة من جامعة عين شمس وحصلت على الماجستير منها ".

وأردف : حصلت على الدكتوراه من كندا تخصص " حركية الدواء وكيفية امتصاصه بالجسم ".

وأشار : اعمل صيدلي اكلينيكي في الرعاية المركزة للمخ والاعصاب .