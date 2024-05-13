ناقد فني: بكاء شيرين في حفل الكويت أقل خروج عن النص فعلته

علق الناقد السينمائي طارق الشناوي على بكاء الفنانه شيرين عبد الوهاب في حفل الكويت قائلا إنها فنانة تلقائية ويجب على الفنان ان يتحلى بالانضباط مضيفا ان جمال شيرين في تلقائيتها.

وأضاف الشناوي في مقابله حصريه مع الاعلامية انجي انور في برنامج مصر الجديده الذي يذاع على قناه اي تي سي الفضائيه ان بكاء شيرين اقل خروج عن النص تفعله شيرين قد قالت كلام في الاعلام لا يصح ان يقال وفعلت اشياء على المسرح لا ينبغي ان تفعل.

واشار الي انه لا يعرف سبب المشكله بالظبط سواء كانت خلافات بينها وبين شركه روتانا او غيرها ولكننا نحب تلقائيه شيرين واحب صوتها.