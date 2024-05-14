عبد المنعم سعيد: إسرائيل تغيرت وأصبح لديها "الإخوان اليهود"

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن ما حدث يوم 7 أكتوبر من حماس حدث مروع.

وأضاف "سعيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الدول العربية التسعة التي أصدرت بيانات أدانت أي اعتداء على المدنيين من حيث المبدأ".

وتابع: "جزء من استراتيجية إيران كان حماس، إنك تدخل وسط المدنيين وتخطفهم، الورقة الأساسية في يد حماس هي الرهائن الإسرائيليين".

وأشار إلى أن إسرائيل تغيرت من حيث التعامل مع اختطاف الرهائن، متابعًا: "أصبح لديهم الإخوان اليهود الذين يحكمون داخل مجلس الوزراء، يتصرفون مثل حماس التي فرطت في 34 ألف شخص على أساس أنهم هيدخلوا الجنة".

وتابع: "الردع الإسرائيلي فشل ودي كانت حاجة رهيبة جدًا بالنسبة للإسرائيليين، وهذا أدى إلى إطالة مدة الحرب وحجم التدمير الكبير لخلق الردع من جديد ويعيد مرة أخرى ترميم الصورة وخلق حالة من الخوف من أن هذا الاعتداء لن يتكرر مجددًا، وهذا ما أقوله الحروب الأربعة السابقة قالت إن هذا الأمر سيتكرر".



