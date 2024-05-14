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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالمنعم السيد يتحدث عن المشككين في جدية الحرب: لديهم كسل فكري

عبدالمنعم سعيد، المفكر
عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن: "الكيان الصهيوني يعتقد دائما أنه يمتلك "صك آلهي" تجعله من طائفة خاصة وله الحق في النصر، ولكن على أرض الواقع من يتحكم في ذلك الأمر هي القوى العسكرية لكل دولة، مثل ما حدث في حرب 6 أكتوبر 1973، وأحداث السابع من أكتوبر الماضي أيضا، الأمر الذي يشير إلى أنه في كافة الأحوال هناك قدرة ما على المناورة حتى إن كنت الطرف الأضعف".

وأضاف "سعيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": أن: "أتعجب دائما حين أرى كتاب ومحللين سياسيين كبار يقولون إن ما يحدث في الصراع الحالي مجرد "مسرحية"، وأتمنى أن لا يتمادوا في ذلك الأمر، فالمهمة الخاصة بنا هي الاتصال وإيصال المفاهيم الواضحة لظاهرة الحرب، التي تعد غنية للغاية ورأيناها كثيرا في الحروب السابقة عبر التاريخ".

وتابع: "يجب أن يكون دائما التفكير عقلانيا، وأن نعود إلى السوابق ونتملك تصورات معينة حول أسباب ودوافع كل طرف في الحرب، حتى وإن كانت العملية معقدة، ولكن ما يحدث حاليا هو نوع من "الكسل الفكري"، ولا يتناسب إطلاقا مع الأمور بالغة الخطر التي تهدد المنطقة بأكملها".

 

عبدالمنعم سعيد الكيان الصهيونى مجلس الشيوخ محمد الباز حرب 6 اكتوبر

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