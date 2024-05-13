عبدالمنعم سعيد: المظاهرات في أمريكا "صحوة ضمير" وتذكرني بأيام الحرب الفيتنامية

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إنه فوجئ بما حدث في أمريكا من رد فعل طلاب الجامعات تجاه ما يحدث في غزة.

وأضاف "سعيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "ما حدث في أمريكا فكرني بأيام الحرب الفيتنامية، حصل نوعًا من صحوة الضمير، وشعرت أننا مقصرين ونهتم فقط بتصريحات الأحزاب وبايدن وترامب لكن الشارع ليس في الحسبان".

وتابع: "الناس أصبحت تعرف العديد من الأمور من خلال السوشيال ميديا التي ننتقدها دائمًا، وكل فيديو كارثي حدث في غزة وصل أمريكا، وهذا خلق صحوة كبيرة جدًا داخل الطلاب العرب، لنكتشف أن أعداد الطلاب العرب والمسلمين في أمريكا أصبح كبيرًا جدًا".

واستكمل: "الإحصائيات التي تقول إن العرب المسلمين 1% من تعداد أمريكا غير دقيقة، الرقم أكبر لكن المهم أن ما حدث في غزة وصل لهؤلاء في أمريكا".



