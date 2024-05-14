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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان أوروبي: احتدام القتال في الفاشر بغرب السودان يزيد تدهور الوضع الإنساني

مدينة الفاشر السودانية
مدينة الفاشر السودانية

ادان بيان صادر عن الاتحاد الاوروبي صباح اليوم الثلاثاء، المعارك العنيفة الدائرة في منطقة الفاشر، شمال دارفور،  بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي خلفت أوضاعا إنسانية كارثية.

وأكد بيان عن الاتحاد الاوروبي أن احتدام القتال في الفاشر غرب السودان يزيد تدهور الوضع الإنساني  

كما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها أغلقت مستشفى للأطفال في مدينة الفاشر بشمالي دارفور بعد تعرضه لغارة جوية.

وأضافت في بيان أنها اضطرت إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد وفاة طفلين وكادر طبي في المستشفى جراء القذيفة، مشيرة إلى أن القذيفة سقطت بالقرب من المستشفى ما أدى إلى تهشم سقف غرفة العناية الفائقة.

وأعربت المنظمة عن أسفها لإغلاق المستشفى، الذي يعتبر الوحيد الذي يقدم الخدمة للأطفال في شمالي دارفور وبقية أنحاء الإقليم.

منطقة الفاشر الجيش السوداني قوات الدعم السريع الاتحاد الأوروبي

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