شبورة مائية صباحا.. طقس اليوم حار نهارا بارد ليلا

يبحث كثير من المواطنين عن أخبار طقس اليوم ، وفي إطار تقديم الخدمات التي تتعلق باهتمامات القراء نستعرض لكم أبرز ما جاء في توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء .



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الثلاثاء طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 18

العاصمة الادارية 30 17

6 اكتوبر 29 16

بنهــــا 28 17

دمنهور 27 16

وادى النطرون 29 16

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 28 17

طنطا 28 17

دمياط 24 19

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 30 17

السويس 29 18

العريش 26 18

رفح 25 17

رأس سدر 30 21

نخل 27 14

كاترين 25 12

الطور 28 20

طابا 27 19

شرم الشيخ 32 22

الاسكندرية 25 16

العلمين 24 15

مطروح 23 16

السلوم 25 15

سيوة 29 14

رأس غارب 31 22

الغردقة 31 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 31 23

شلاتين 32 23

حلايب 29 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 29 24

الفيوم 30 17

بني سويف 30 17

المنيا 31 18

أسيوط 30 17

سوهاج 32 20

قنا 34 22

الأقصر 34 21

أسوان 35 22

الوادى الجديد 32 19

أبوسمبل 35 23



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



العظمى الصغرى

مكة 40 24

المدينة 39 25

الرياض 40 26

المنامة 38 28

أبوظبى 42 30

الدوحة 39 30

الكويت 37 26

دمشق 26 12

بيروت 23 19

عمان 23 11

القدس 23 13

غزة 24 17

بغداد 34 20

مسقط 34 30

صنعاء 30 14

الخرطوم 44 30

طرابلس 33 24

تونس 30 18

الجزائر 24 15

الرباط 21 13

نواكشوط 36 21



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 17 06

إسطنبول 19 11

إسلام آباد 36 21

نيودلهى 41 28

جاكرتا 33 25

بكين 31 16

كوالالمبور 33 25

طوكيو 22 15

أثينا 22 12

روما 26 12

باريس 20 11

مدريد 21 10

برلين 25 12

لندن 18 12

مونتريال 19 12

موسكو 12 05

نيويورك 22 14

واشنطن 24 16

