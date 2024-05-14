محمد الإسكندراني: أطالب بوضع خطة لاستثمار السياحة العلاجية بعين حلوان

قال الكاتب الصحفى محمد الاسكندرانى المتخصص في الشأن السياحى ، إن السياحة العلاجية أحد الأجزاء الهامة للسياحة المصرية ،وتولى الدولة المصرية إهتمام خاص بذلك الملف الاقتصادي .



ووصف الإسكندرانى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج هنا ماسبيرو المذاع على القناة الثانية بالتليفزيون المصرى ، والذى تقدمه الإعلامية عواطف أبو السعود ،أن السياحة العلاجية هى الملف الأهم في الثوب السياحي نظرا للقدرة الاتفاقية العالية لهذا النمط بالإضافة إلى الإعداد المتقن للبرامج السياحية الخاصة به .

« السياحة العلاجية»



أشار الاسكندرانى إلى أن مصر تمتلك الموارد والمقومات القوية لتنافس عالميا فيما يتعلق بـ منتج السياحة العلاجية ، وعلينا أن ننظر إلى التسويق والاستثمار لنحجز موقعنا عالميا على خريطة السياحة العالمية.

«عين حلوان»



استرشد الكاتب الصحفى بنموذج عين حلوان كمقصد للسياحة العلاجية ، قائلا :هذا الموقع يمتلك مقومات طبيعية من مياه كبريتية ولكن لم يستغل او يطور ،مطالبا بوضع خطة لاستثمارها لجني ملايين الدولارات من العملة الصعبة.

يذكر أن أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً سلط من خلاله الضوء على اتجاهات صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية، وحجم سوق هذه الصناعة، وأشهر مقاصد السياحة العلاجية عالمياً ومحلياً، والفوائد والتحديات والمخاطر المرتبطة بهذا النوع من السياحة، وأبرز التقنيات التكنولوجية الحديثة المتعلقة به، وسبل تعزيز السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر.