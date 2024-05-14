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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تعارض نشر قوات الناتو في أوكرانيا

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الكندي بيل بلير عن معارضته لنشر قوات لحلف الناتو في أوكرانيا، لكنه أعرب مع ذلك عن تأييده لإقامة بعثة للحلف خاصة بأوكرانيا.

وأشار بلير خلال فعاليات المجلس الأطلسي في واشنطن، يوم الاثنين، إلى أن بعثة الناتو لا يجب أن تكون موجودة على أراضي أوكرانيا بالضرورة، لأن هذا الأمر "مرتبط بعدد من المشاكل".

وأضاف: "كانت هناك نقاشات حول ما إذا كنا سننشر قوات في أوكرانيا، ولكن بصراحة الظروف يجب أن تكون مختلفة كثيرا عما نشهده اليوم".

وكان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي قد أعلن عن ضرورة إقامة بعثة مشتركة لحلف الناتو في أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني مشاركة الناتو في النزاع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، لكن العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، أعلنت عن معارضتها لهذه الفكرة وأكدت أنها لن ترسل قواتها إلى الأراضي الأوكرانية.

وزير الدفاع الكندي حلف الناتو أوكرانيا واشنطن

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