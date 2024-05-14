موسى الشمري: القادسية السعودي يفاوض جوزيه مورينيو لقيادة الفريق

قال موسى الشمري، نائب رئيس رابطة الأندية السعودية، في تصريحات لبرنامج “يا مساء الأنوار” مع مدحت شلبي عبر قناة mbc، إن نادي القادسية السعودي فتح مفاوضات مع البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق في الموسم القادم.

وأضاف الشمري أن هذا التفاوض جاء بعد صعود نادي القادسية السعودي لدوري روشن الموسم القادم.

وكان جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي السابق، صرح بأنه رفض تدريب منتخب بلاده البرتغال بعد رحيل فرناندو سانتوس بسبب عدم رغبته في ترك الفريق العاصمي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن جوزيه مورينيو عُرض عليه تدريب البرتغال بعد رحيل فرناندو سانتوس، ولكن رفض وقتها بسبب تدريبه لروما الذي كان يقدم معه في هذا الوقت مستويات طيبة.