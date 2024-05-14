أردوغان ورئيس وزراء اليوناني يتعهدان بتعزيز الأجواء الإيجابية بين البلدين

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بتعزيز الأجواء الإيجابية الحالية بين بلديهما، واستكشاف المزيد من مجالات التعاون، ومواصلة تبادل الآراء بشكل منتظم، والحفاظ على قنوات اتصال فعالة على مختلف المستويات.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة أنقرة، أمس الاثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، وجرى اللقاء في إطار "النوايا الحسنة وروح التعاون".

واستعرض أردوغان وميتسوتاكيس خلال اللقاء نتائج الاجتماع الخامس لمجلس التعاون التركي اليوناني رفيع المستوى الذي عقد في 7 ديسمبر عام 2023 في العاصمة أثينا.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا النتائج الصادرة عن الاجتماعات التي عقدت منذ ذلك الحين "على أساس الحوار السياسي والأجندة الإيجابية وتدابير بناء الثقة".

ورحب الزعيمان بالتقدم المحرز حتى اليوم في نطاق "خطة العمل المشتركة للأجندة الإيجابية" التي تتضمن تدابير ذات اهتمام مشترك في مختلف المجالات.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية خطة العمل المشتركة في تطوير التعاون الاقتصادي، "الذي يعد أحد الركائز الأساسية للعلاقات الثنائية".

وأعرب الطرفان عن ترحيبهما بإنشاء مجلس الأعمال التركي - اليوناني، الذي سيشجع التعاون على أساس قطاعات محددة ومستهدفة.

كما أكدا عزمهما على مضاعفة حجم التجارة بين البلدين.

و"إدراكا للتحديات المشتركة مثل تغير المناخ والهشاشة الزلزالية في المنطقة، تطرق الجانبان إلى الزلازل المأساوية التي وقعت في تركيا خلال فبراير 2023.

ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال إدارة الكوارث والطوارئ.