تفاصيل استقالة ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية.. مفاجأة

نشر ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية هاريسون مان سبب استقالته من موقعه في المخابرات بعد وصوله لرتبة رائد، ذاكرا أن السبب يعود لفلسطين.

وقال مان، في رسالة استقالته على مواقع التواصل الاجتماعي: "إلى أصدقائي وزملائي، مع اعتذاري لمكتب التعاون والاتصالات، فإنني أعلن عدم قدرة على الاستمرار في سكون على مثل هذا النحو بعد الآن. وبشكل واضح سيستمر البعض في تقديم الدعم بشكل مباشر أو غير مباشر لإسرائيل مع استمرار عملياتها في رفح وفي مناطق غزة".

وكشف الرائد الأمريكي المستقيل أخطر ما في الاستقالة وهو قوله إنه في يوم 16 أبريل الماضي أرسل الرسالة ووزعها داخليا وتلقى بشكل غير متوقع دعما كبير يؤيد موقفه وهو "ما دفعني إلى إعادة نشر الاستقالة مرة أخرى لكي أؤكد لكم أنكم لستم وحدكم وأنكم بلا صوت ولا قوة".



استقال ضابط في وكالة الاستخبارات العسكرية من منصبه احتجاجًا على دعم أمريكا لإسرائيل خلال حملتها ضد حماس في غزة.

ونشر الرائد في الجيش هاريسون مان، محلل شؤون الشرق الأوسط، على موقع “لينكد إن”، أنه سيستقيل بسبب دعم الإدارة للحرب في غزة.

وتقوم المخابرات بجمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها عن الجيوش الأجنبية، بما في ذلك جيش إسرائيل وحركة حماس.