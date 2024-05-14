غدا.. انقطاع المياه عن بعض المناطق في دمياط لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إنقطاع المياه عن مناطق (ميت الشيوخ - العبيدية - الحوراني - مدينة فارسكور)، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء الموافق 15-5-2024 وحتي الساعة 3 عصر نفس اليوم لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع نظرا لأعمال الصيانة.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.