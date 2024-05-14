آدم وعمارة أبرز المكرمين في افتتاح مهرجان الفيمتو آرت الدولي الثالث للأفلام القصيرة

شهد مسرح نهاد صليحة مساء أمس، الاثنين، حفل افتتاح مهرجان "الفيمتو آرت" الدولي الثالث للأفلام القصيرة الذي تنظمه أكاديمية الفنون فى إطار دعم وزارة الثقافة للأحداث والفعاليات الهامة التى تنظمها قطاعات وزارة الثقافة، وذلك في الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري، وهي الدورة التي تحمل اسم المخرج هاني خليفة.

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وبرئاسة الدكتورة نبيلة حسن، مؤسس ورئيس المهرجان، والفنان محمد خالد، مدير المهرجان.



وكرم المهرجان على هامش حفل الافتتاح، عددا من الشخصيات الفنية أصحاب الأعمال المميزة، وهم الفنان محمد صلاح آدم، وصانع المحتوى محمود عمارة، وصانع المحتوى محمود السيد، وفريق عمل مسرح نهاد صليحة.

وقال الكاتب الصحفي تامر طه، المسئول الإعلامي للمهرجان، إن مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة هو مهرجان دولي شبابي يهدف لتعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم وإمكانياتهم من خلال صناعة محتوى فنى بجودة عالية وإمكانيات قليلة.

وأضاف أن المهرجان ينقسم إلى أربع مسابقات وهي مسابقة الأفلام القصيرة، ومسابقة أفلام الموبايل، ومسابقة الأفلام الوثائقية، ومسابقة الفيديو الإبداعي (سوشيال ميديا)، ويشارك في المهرجان هذا العام 46 فيلما من 6 دول وهي “المغرب - الجزائر - تونس - السعودية - مصر - سوريا”.

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