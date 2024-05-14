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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالب يصفع معلما على وجهه رفض تمكينه من الغش بالامتحانات في الغربية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

أصدر ناصر حسن وكيل التعليم بالغربية اليوم توجيهاته العاجلة لـ مدير إدارة غرب طنطا التعليمية بأهمية فتح باب التحقيق في واقعة صفع طالب لوجه معلم لرفضه الغش داخل لجنة الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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وكانت مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية بمحافظة الغربية شهدت  قيام طالب بالصف الثاني الإعدادي، بالاعتداء على أحد المعلمين بالضرب، حال منعه من الغش خلال تواجده داخل لجنة الامتحان.

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وكانت غرفة العمليات بديوان مديرية التربية والتعليم رصدت شكوى من مديرة إدارة غرب طنطا التعليمية، تفيد بقيام طالب في الصف الثاني الاعدادي بالتعدي بالضرب على أحد المدرسين، أثناء تواجده داخل إحدى لجان الامتحانات، بمدرسة عمرو بن العاص التابعة للإدارة.

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