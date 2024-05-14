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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يكشف مدى تأثير تغييرات وزارة الدفاع على الحرب بأوكرانيا

الحيش الروسي
الحيش الروسي

أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أنه لا مخاطر بشأن حدوث خلل في الجيش الروسي بعد التغييرات التي جرت في قيادة وزارة الدفاع.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعتقد أن تغيير وزير الدفاع وفضائح الفساد المستمرة داخل الوزارة سيؤثران سلبا على الطريقة التي تدير بها روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ورفض بيسكوف التعليق على سؤال حول اعتقال المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الروسية، يوري كوزنيتسوف، قائلا إن سلطات التحقيق تنظر في المسألة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إن كوزنيتسوف، الذي شغل منصب رئيس قسم شؤون الموظفين في وزارة الدفاع، متهم بتلقي رشوة كبيرة.

واقترح الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الأحد الماضي ، على مجلس الفدرالية الروسي تعيين أندريه بيلوسوف وزيرا للدفاع خلفا لسيرجي شويجو الذي عيّنه سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن شويجو سيشغل كذلك منصب نائب الرئيس الروسي في اللجنة الصناعية العسكرية المعنية بتأمين احتياجات الجيش، وتصدير الأسلحة والمعدات الحربية الروسية.

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