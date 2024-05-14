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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 43 من المتغيبين بمستشفى السادات العام للتحقيق

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

 أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 43 من المتغيبين بمستشفى السادات العام إلى التحقيق لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي، وقام بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية علي عمال النظافة بالمستشفى دعماً لهم.

جاء ذلك خلال تفقده المستشفي، رافقه خلالها  صفوت معوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات الدكتور أسامة الشلقانى وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور محمد سلامة مدير عام المستشفيات بالمديرية ، الدكتور عبدربه نعيم مدير مستشفى السادات العام.

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تفقد المحافظ أقسام العلاج الطبيعي وغرفة تأهيل الأطفال ، وأشار مدير المستشفى إلى أنه تم توريد وحدة متطورة " Suspension unit for pediatric "، للمساعدة في تنظيم الوضع الحركي للمريض وذلك من قبل وزارة الصحة .

كما تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي والأقسام الداخلية بالمستشفى وأجري حواراً مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة منذ دخولهم المستشفى وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لهم لتلقى العلاج اللازم وحتى تماثلهم للشفاء.

وأكد المحافظ على أن الدولة تولى اهتماما كبيراً  بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

 

واستمع محافظ المنوفية لطلب أحد المرضى عن حالته الصحية، وعلى الفور وجه المحافظ بالتنسيق مع المستشفى الجامعي لنقل الحالة وإجراء عملية جراحية عاجلة واتخاذ اللازم مراعاة لظروفه وحفاظاً على صحته.  

وأكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم للقطاع الطبي بكافة عناصره لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنظومة الصحية ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ووضعها على رأس أولوياته وفقالرؤية مصر 2030.

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