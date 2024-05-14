درية شرف الدين تطالب بالاستعانة برجال أعمال لتمويل جهات المسرح

شهدت لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب خلا لاجتماعها اليوم الثلاثاء ، مناقشة الموازنة العامة لعدد من قطاعات وزارة الثقافة للعام المالي 2024 /2025.

وأقرات اللجنة على موازنة البيت الفني للمسرح . و اقترحت النائبة درية شرف الدين رئيسة اللجنة الاستعانة برجال الاعمال لتمويل جهات المسرح و الاعمال المسرحية كما يحدث في الخارج .

وعلق خالد جلال مدير البيت الفني للمسرح قائلا : "هناك جهات يسمح لها القانون بذلك و اخرى لا يسمح و منها بيت المسرح ، و لكن هناك صندوق التنمية الثقافية نلجا اليه .

وردت " شرف الدين قائلة :" توصي اللجنة باعادة النظر في هذا البند ليتم السماح بضخ رجال الاعمال اموال لتمويل اللاعمال ".

ووافقت اللجنة على موازنة دار الكتب والوثائق المصرية ، و شهدت المناقشة اعتراض درية شرف الدين رئيسة اللجنة على ضعف المخصص لشراء مواد ترميم الكتب و الوثائق .

وسألت: "كيف يتم زيادة البند الخاص بهذه الخامات بمبلغ 150 الف جنيه ، رغم ان هذه المواد مستوردة ، فهذه وثائق قيمة و ترميمها مهم فهذا المبلغ ولا حاجة ".

و قال ممثل وزارة المالية قائلا :" نعزز الهيئة بمبالغ في حالة احتياجها ".

و ردت "شرف الدين ": " نتحدث عن ثروة قومية لا تعوض و نسمع عن انتشار سرقات الوثائق على مستوى العالم ، فهل هناك وعي بهذه الامور ام لا.

و قالت "شرف الدين " لممثل المالية:" انت تتحدث و كأنكم علمتوا كل حاجة و الهيئة في نفس الوقت بتشتكي.. فكرة ترميم الوثائق لا تقدر بثمن و يجب ان يحصل على ما يطلبه لهذا البند".

وطالبت اللجنة بزيادة اعتمادات ترميم الوثائق بالقدر الذى تطلبه الهيئة لذلك ، و زيادة الاعتمادات المالية للباب الرابع الخاص بالعاملة المتعاقدة .

و علقت "شرف الدين": “ نتحدث عن امور بديهية لا يجب ان تقال”.

ووافقت اللجنة على موازنة المركز القومي للمسرح , و اوصت اللجنة بتعزيز الاعتمادت المالية للباب الرابع ، و تعززي الباب السادس بدعم انظمة الحريق , و ازالة المعوقات لاصدار مجلة المسرح مرة اخرى و وجود تعاون بين وسائل الاعلام و الجهات الثقافية لنقل الثقافة للمواطنيني.

وقالت درية شرف الدين : " اذا كانت مجلة المسرح مرتبطة بالنشاط المسرحي فسيكون مضمونها ضعيف في حالة غياب نشاط المسرح ن لان المجلات تتراجع بتراجع المسرح ".