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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب يطالبون الحكومة بتوفير بديل للمستأجرين بقانون الايجار القديم

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال النائب نور أبو ستيت  عضو مجلس النواب أنه " مالك " لكنه يطالب بمراعاة مصلحة المستأجر داعيا لتحقيق التوازن و تنفيذ المادة ٨ من القانون بتوفير سكن لغير القادرين.

 و أضاف “ لا يجب السماح بطرد المستأجر”.

و طالب النائب محمود الشامي بعدم إصدار القانون إلا بعد توفير بديل للمستأجرين و مراعاة البعد الاجتماعي.

و طالب النائب حسن المير الحكومة بتحديد آليات محددة واضحة للتعامل خلال المرحلة الانتقالية و ما بعدها، مشيرا إلى أن الحكومة تعهدت بتوفير البديل.

و أضاف أن مدة الـ ٧ سنوات كافية لإنهاء العلاقة بين المالك و المستأجر و يمكن أن تكون ١٠ سنوات من أجل السلم و الأمن المجتمعي؛ بحيث تكون الدولة قادرة على تحقيق المستهدفات و التعهدات التي أعلنت عنها . 

نور أبو ستيت مجلس النواب طرد المستأجر البعد الاجتماعي

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