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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إرشادات عاجلة للتعامل مع البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2024| تعرف عليها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفيديو التوضيحي الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024، أن الامتحانات هذا العام تضم شقين، أسئلة مقالية وأخرى اختيار من متعدد.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن "البابل شيت" نظام يعتمد على اختيار إجابة واحدة من الاختيار من متعدد، عن طريق تظليل دائرة على الإجابة المطابقة للسؤال.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب إلى تسجيل بياناتهم قبل البدء في حل الامتحان، وهي الاسم ورقم الجلوس ورقم النموذج واسم الإدارة التعليمية، على أن يتم كتابة رقم الجلوس وتظليل الأرقام الموجودة به.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة الإجابة بالقلم الجاف، وليس القلم الرصاص، أو أي قلم آخر.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تظليل رقم الجلوس بشكل صحيح، وفق ما هو مدون ببطاقة رقم الجلوس، ولا يكتفي الطالب بكتابة الرقم فقط دون تظليل.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب عليه تظليل الدائرة التي تعبر عن الإجابة الصحيحة في البابل شيت، ولن يعتد بأي تظليل خاطئ، لا نصف تظليل أو خطوط.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "ممنوع تماما استخدام الكوريكتور في مسح أي إجابة، ويمكن للطالب كتابة علامة إكس على الإجابة التي يرغب في إلغاءها، وتظليل دائرة أخرى".

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