محافظ سوهاج يعلن بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بـ"الكولة"

أطلق اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية الكولة بمركز أخميم، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور النائب زكريا حسان، والنائب شعبان لطفي، أعضاء مجلس النواب.

كما حضر بدء التشغيل المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم، حيث تفقد المحافظ مكونات المشروع والتي تشمل محطة المعالجة، ومحطة الرفع، وخط السيب النهائي.

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد محطة معالجة صرف صحي الكولة، بطاقة تصميمية 55 ألف متر مكعب في اليوم، والمقامة على مساحة 55 فدان، بتكلفة 520 مليون جنيه، وتخدم كل من "مدينة أخميم، حي الكوثر، عرب الأطاولة، العزبة والعرب، قرية الكولة"، بإجمالي 200 ألف نسمة.



كما تفقد المحافظ خط السيب النهائي لمحطة معالجة الكولة بطول 8600 متر، من محطة المعالجة حتى مصرف أخميم القبلي بالحواويش، بتكلفة 211 مليون و480 ألف جنيه.

كما تفقد المعالجة الثلاثية لمحطة صرف صحي الكولة، التي تهدف إلى تحويل السيب النهائي للمحطة من مياه معالجة ثنائية إلى مياه معالجة ثلاثية مطابقة للمعايير المنصوص عليها لاستخدام هذه المياه في زراعة المحاصيل والنباتات، بتكلفة 126 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ خلال جولته تأهيل المعالجة الثنائية للمحطة، وإنشاء وزيادة عدد أحواض التجفيف للمحطة من 24 حوض إلى 36 حوض لاستيعاب كميات الحمأة، ومطابقة السيب النهائي على المصرف طبقا للمعايير والتراخيص المعتمدة بتكلفة 141 مليون و 528 ألف جنيه.

وشملت جولة المحافظ بالمحطة تفقد المعمل المركزي للصرف الصحي، والصرف الصناعي، بتكلفة 13 مليون جنيه، وكذا تفقد المخازن المجمعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل 4 مخازن على مساحة 2350 متر مربع، بتكلفة 13 مليون جنيه.

محافظة سوهاج

وتفقد منظومة إعادة تدوير الحمأة الأسمدة العضوية، التي تهدف إلى تحويل الحمأة الخام الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي إلى سماد عضوي صالح للاستخدام بتكلفة 4 ملايين و318 ألف جنيه.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروع استكمال مد خدمة الصرف الصحي بقرية الكولة، بتكلفة إجمالية للمشروع 100 مليون جنيه، ويتكون من " محطة الرفع ـ شبكة انحدار بطول 22 كيلو و400 متر، وخط طرد قطر 500 مم بطول 5 كيلو و600 متر، بالإضافة إلى الوصلات المنزلية بعدد 1920 وصلة.

وهنأ محافظ سوهاج أهالي قرية الكولة بانتهاء المشروع ودخوله الخدمة، مؤكدا على أهمية المشروع في القضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالقرية، فيما عبر الأهالي عن سعادتهم باستكمال المشروع، ودخول خدمة الصرف الصحي بالقرية.