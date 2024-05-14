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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجديد في جراحة أورام الثدي.. ندوة علمية تنظمها “طب سوهاج”

صدى البلد

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، قطاع خدمة المجتمع والبيئة ندوة علمية بعنوان "طرق العلاج الحديثة لجراحات أورام الثدي"، بقاعة الدكتور محمود رياض بالمستشفي الجامعي القديم، بحضور الدكتور الشاذلي صالح موسي وكيل كلية الطب البشري لقطاع خدمة البيئة والمجتمع.

والدكتور أشرف عبدالفتاح خاطر، والدكتور عمرو فاروق علي، استاذا جراحة أورام الثدي بجامعة المنصورة، والدكتور علاء رضوان منسق الندوة، والدكتورة نهي عبدالله محمود، مدرس مساعد جراحة عامة، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة واطباء معهد الأورام والمستشفي  التعليمي والعام بسوهاج.

وأشار الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة الي ان الندوة هدفت التوعية بطرق العلاج الجديدة لأورام الثدي وأهميتها  لمرضي سرطان الثدي، لافتاً الي أهمية تنظيم الندوات العلمية للتطرق الي كل ما هو جديد في العلوم الطبية، بما ينعكس بشكل ايجابي علي جميع الأطقم الطبية.

ومعاونيهم بجميع أقسام المستشفيات الجامعية من أجل تحسين وتعزيز النتائج الصحية للمرضي، والوصول الي أفضل رعاية صحية ممكنة للمترددين علي المستشفيات الجامعية.

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وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، أن الندوة تناولت التعريف بالتقنيات المختلفة لجراحة أورام الثدي التجميلية لمرضي أورام الثدي منها، إعادة بناء الثدي، وتقنيات تصغير الثدي،  استبدال الحجم و إغلاق الكتلة لعيوب الثدي، موجهاً شكر لجميع المحاضرين من مركز أورام الثدي بجامعة المنصورة لما تكبدوه من عناء ومشقة السفر.

وقال الدكتور علاء رضوان ان الندوة حاضر فيها خبراء عالميين في جراحة اورام الثدي، وشارك فيها أكثر من ١٥٠ من اعضاء التدريس والطلاب واطباء معهد الأورام والمستشفي التعليمي والعام.

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