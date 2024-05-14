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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

احتفالاً باليوم العالمي للابتكار.. جامعة سوهاج تنظم عدد من الفعاليات لدعم المبدعين

صدى البلد

نظمت مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا في مصر "التايكو" بجامعة سوهاج  عددا من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالإبداع والابتكار للطلاب، ضمن الاحتفال باليوم العالم للإبتكار لتعزيز الوعي بدور الإبداع والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، انه في إطار الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحرص الجامعة علي تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار، بما يسهم في إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، تدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر.

وأشاد بدور مكتب التايكو في الجامعة ومجهوداته المستمرة  في توظيف ملكات الإبداع  للطلاب لحل المشكلات ومواجهة التحديات، ومساعدتهم علي تحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الجامعة تحرص علي اكتشاف المزيد من المواهب الشابة وتقديم الدعم والرعاية اللازمين لهم من أجل تنمية قدراتهم الإبداعية والابتكارية.

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جامعة سوهاج

وأضاف أن ذلك يتم من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات للطلاب المبتكرين والنوابغ، خاصة وان الإبداع والابتكار البشري، اصبح يمثل الثروة الحقيقية لشعوب العالم في عصر الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور معتز عطا الله مدير مكاتب التايكو  انه تم وضع خطة لتنفيذ عدد من الفعاليات و تكثيف الأنشطة المتعلقة بالإبداع والابتكار للطلاب مثل تنفيذ ورش عمل عن أهمية الإبداع والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، دور الإبداع والابتكار في حل المشكلات، وذلك إلى جانب عدد من البرامج التدريبية.

ووجه شكره للدكتور حسان النعماني علي دعمه الدائم المادي والمعنوي لكافة الافكار الابتكارية والابداعية الجديدة للطلاب لتحويلها إلى واقع ملموس، بداية من تسجيلها كبراءة اختراع لحفظ حقوق الملكية الفكرية للشخص المخترع ثم تحويلها إلى نماذج أولية مصنعة، والمشاركة بها في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية.

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