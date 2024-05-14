احتفالا بعيد العمال .. متحف سوهاج القومي يكرم بعض العاملين

احتفل متحف سوهاج القومي بعيد العمال ، عبر تكريم بعض الشخصيات العاملة في المتحف ،عبر عمل ممر شرفي وتقديم شهادات التقدير لهم .

من جانبه قال علاء القاضي مدير عام متحف سوهاج القومي ، أن تكريم بعض الشخصيات العاملة بالمتحف تقديرا لمجهوداتهم وآدائهم المتميز،وذلك بحضور نخبة من العاملين بالمتحف.

يذكر أن يحتوى المتحف على ثمانية قاعات لعرض الأثار تشتمل تلك القاعات على 963 قطعه أثريه ما بين قطع أثريه داخل الفتارين وقطع معروضه عرض خارجى بالإضافة إلى مخزن أثار بالبدروم به ما يقرب من 2100 قطعه أثريه .

وجميع القطع الأثريه مستخرجه من مواقع أثريه تابعه لمحافظة سوهاج مثل أبيدوس , الرقاقنه , المنشأه , أخميم , الحواويش , الشيخ حمد ، قرية إدفا.

متحف سوهاج القومي يكرم بعض العاملين

متحف سوهاج القومي يكرم بعض العاملين

متحف سوهاج القومي يكرم بعض العاملين

متحف سوهاج القومي يكرم بعض العاملين

متحف سوهاج القومي يكرم بعض العاملين