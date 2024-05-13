نهاية حزينة.. ماذا فعلت الشابة ذات الـ 30 ربيعا بنفسها في سوهاج؟

أوصانا النبي الكريم بالنساء وحثنا علي معاملتهم بلين ورفق ورحمة لأنهن ضعيفات ورقيقات ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن كثيرا ما نجد الأهل يثقلون علي بناتهم حتي يدخلن في حالة نفسية سيئة دون أن يشعر احد وتكون نهايتهن مؤلمة ويقدمن علي إنهاء حياتهم .

احداث الواقعة

تدور أحداث الواقعة المؤلمة التي تتكرر في هذه الأيام كثيرا بسبب افتقار الحوار والحب والرحمة بين الأبناء وذويهم ، في دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، حيث قامت شابة صغيرة ،ربة منزل لم تتجاوز 30 من العمر ، على إنهاء حياتها شنقاً داخل منزل أسرتها ؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة.

إبلاغ الجهات الأمنية

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده أقدام ربة منزل على إنهاء حياتها بمنزلها بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین وجود جثة المدعوة 'هاجر ر.ا.ع' 30 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، تتدلى بإيشارب معلق بجنش حديدي بسقف غرفة بالمنزل، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

وأفاد كل من: والدها المدعو 'رمضان ا.ع.س' 58 سنة، ووالدتها المدعوة 'مكاسب ص.ع' 55 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، بأقدام نجلتهما المذكورة بالانتحار لسوء حالتها النفسية ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.